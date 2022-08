POL-PPWP: Pferd nicht vorsätzlich getötet

Kaiserslautern (ots) - Am Sonntag, den 14.08.2022, gegen 02:30 Uhr versuchte eine bisher nicht bekannte Frau mit einem nicht auf sie ausgestellten Ausweis Zutritt zu einer Diskothek in der Marktstraße, Kaiserslautern zu erhalten. Als dies der Security auffiel, lief die Frau weg. Die rechtmäßige 24-jährige Inhaberin des Ausweises, welche sich bereits in der Diskothek befand, forderte in der Folge den einbehaltenden ...

mehr