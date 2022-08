Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere fahruntüchtige E-Scooter Fahrer

Kaiserslautern (ots)

Von Samstag, den 13.08.2022 bis Sonntag, den 14.08.2022 wurden mehrere E-Scooterfahrer im Stadtgebiet Kaiserslautern kontrolliert, welche alle fahruntüchtig waren.

Am Samstag, gegen 19:19 Uhr wurde ein 15-jähriger Jugendlicher mit einem 17-jährigen Jugendlichen auf einem E-Scooter fahrend in der Kantstraße kontrolliert. Grund der Kontrolle war, dass ein E-Scooter nur von einer Person genutzt werden darf. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 15-jährige Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, was ein Schnelltest bestätigte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Mutter des Jugendlichen wurde zudem über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Am Sonntag traf es gleich mehrere E-Scooterfahrer. Gegen 01:20 Uhr wurde ein 30-jähriger Mann mit einem 31-jährigen Mann auf einem E-Scooter fahrend in der Zollamtstraße kontrolliert. Hier wurde bei dem 30-jährigen Mann eine Alkoholisierung von 0,88 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Um 02:19 Uhr wurde ein 22-jähriger Mann in der Eisenbahnstraße auf einem E-Scooter kontrolliert. Hier wurde bei dem 2-jährigen Mann eine Alkoholisierung von 0,68 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Zuvor konnte gegen 02:14 Uhr ein 25-jähriger Mann in der Bahnhofstraße gerade noch davon abgehalten werden mit einem E-Scooter loszufahren. Es wurde eine Alkoholisierung von 1,26 Promille festgestellt. Dem Mann wurde die Nutzung des E-Scooters untersagt und entsprechend über die rechtlichen Bestimmungen aufgeklärt.

Gegen 02:45 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel in der Pirmasenser Straße auf einem E-Scooter fahrend festgestellt, was ein Schnelltest bestätigte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 03:20 Uhr wurden in der Zollamtstraße noch ein 25-jähriger mit 0,86 Promille und ein 29-jähriger Mann mit 0,96 Promille auf E-Scootern kontrolliert. Ihnen wurde in der Folge die Weiterfahrt untersagt.

Gegen alle Fahrer werden entsprechende Verfahren eingeleitet. Zudem wird darauf hingewiesen, dass auch für die Nutzung von E-Scooter Vorschriften gelten, welche zu beachten sind. |PvD

