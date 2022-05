POL-DO: Polizei sucht Hinweisgeber nach Verkehrsunfallflucht an der Lindnerstraße

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0564 Auf perfide Art und Weise versuchen Betrüger immer wieder Bürgerinnen und Bürger um ihr Erspartes zu bringen. Oftmals nutzen sie Legenden und geben sich als Polizeibeamte oder staatliche Institutionen aus, um so das Vertrauen der Betroffenen zu gewinnen. So auch am ...

mehr