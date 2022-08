Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit verletzter Person und Flucht

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, den 13.08.2022, gegen 05:42 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Kaiserslautern mit seinem Motorrad die Königstraße, Kaiserslautern in Richtung Brandenburger Straße. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die Pirmasenser Straße aus Richtung Stadtpark kommend in Richtung Königstraße. An der Einmündung Königstraße/Pirmasenser Straße missachtete er die Vorfahrt des Motorrades und bog nach links in die Königstraße ein. Der Motorradfahrer musste stark bremsen und stürzte, kollidierte jedoch nicht mit dem PKW. Er verletzte sich bei dem Sturz leicht und das Motorrad wurde leicht beschädigt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem weißen Lieferbus und dessen Fahrer. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Lieferbus machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der 0631 369-2250 oder per Mail an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

