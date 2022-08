Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit Flucht

Hochspeyer (ots)

Am Samstag, den 13.08.2022, gegen 16:49 Uhr fuhr ein 66-jähriger Mann aus Kaiserslautern auf die B48 in Richtung Hochspeyer aus Richtung Frankenstein kommend. An der Einmündung Fischbach (B48) fuhr eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin aus Fischbach kommend in den Einmündungsbereich ein, um nach links in Richtung Frankenstein (B37) abzubiegen. Hierbei touchierte sie die rechte Fahrzeugseite des PKW des 66-jährigen Mannes und entfernte sich hiernach ohne ihren erforderlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 sucht in diesem Zusammenhang nach einem weinroten kastenförmigen PKW und dessen Fahrerin. Zeugen, welche sachdienliche Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per E-Mail an die pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden. |PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell