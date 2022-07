POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Neuenhaus (ots) - Am Samstag kam es gegen 13.50 Uhr in der Buchenstraße in Neuenhaus zu einem Verkehrsunfall. Eine 71-Jährige kam hier mit ihrem Krankenfahrstuhl zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Emlichheim unter der 05943 92000 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

