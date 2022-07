POL-EL: Emlichheim - Zeugen nach Fundunterschlagung gesucht

Werlte (ots) - Am 30. Juli zwischen 2.00 Uhr und 9.00 Uhr kam es in Werlte zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Die bislang unbekannten Täter besprühten in der Straße Tannenweg die Hauswand eines neu errichteten Wohnhauses. Dabei wurden der Klinker, zwei Fenster und eine Fensterbank mit pinker Farbe beschmiert. In derselben Nacht wurde in der Straße Flachspohler Weg ein Stromkasten ebenfalls mit pinker ...

mehr