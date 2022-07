POL-EL: Lingen - Beide Unfallbeteiligten bei Unfall alkoholisiert

Nordhorn (ots) - Heute Nacht gegen 1.56 Uhr meldeten Anwohner in Nordhorn in der Straße Am Veuchteufer einen Brand. Dabei fing aus bislang ungeklärter Ursache die Böschung Am Veuchteufer Feuer, wodurch unter anderem ein Element der seitlichen Befestigung einer Brücke beschädigt wurde. Durch umliegende Anwohner und die Polizei konnte der Brand schon teilweise gelöscht werden. Die Feuerwehr Nordhorn traf kurz darauf ...

