Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Sachbeschädigung durch Graffiti

Werlte (ots)

Am 30. Juli zwischen 2.00 Uhr und 9.00 Uhr kam es in Werlte zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Die bislang unbekannten Täter besprühten in der Straße Tannenweg die Hauswand eines neu errichteten Wohnhauses. Dabei wurden der Klinker, zwei Fenster und eine Fensterbank mit pinker Farbe beschmiert. In derselben Nacht wurde in der Straße Flachspohler Weg ein Stromkasten ebenfalls mit pinker Farbe und den Buchstaben B, S und Y beschmiert. Ebenso wurde in der Flurstraße die Front eines Strom- / Telefonschaltschranks mit pinker Farbe und den genannten Buchstaben beschmiert. In der Straße Auf dem Langenhain wurden ebenfalls die Buchstaben auf die Rückseite eines Verkehrszeichens gesprüht. In derselben Straße wurde weiterhin eine Mauer sowie ein Holzzaun mit den Buchstaben BSYST beschmiert. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

