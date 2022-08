Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoß Waffengesetz

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, den 13.08.2022, um 22:40 Uhr wurde in der Straße Rittersberg, Kaiserslautern ein 19-jähriger Heranwachsender aus Kaiserslautern einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurde in seiner rechten Hosentasche Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Gegen 23:00 Uhr wurden sechs Personen auf einem Spielplatz in der Rabengasse, Kaiserslautern einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei wurden bei einer 17-jährigen Jugendlichen Marihuana und bei einer 16-jährigen Jugendlichen Konsumutensilien für Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Bei einer 15-jährigen Jugendlichen wurde ein Springmesser aufgefunden und sichergestellt.

In Bezug auf die Jugendlichen wird das zuständige Jugendamt in Kenntnis gesetzt. Bezüglich der Personen, bei denen Betäubungsmittel aufgefunden wurde, ergeht eine Meldung an die zuständige Führerscheinstelle. |PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell