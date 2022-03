Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung durch Reifenstecher

Ludwigshafen - Friesenheim (ots)

Unbekannte Personen beschädigten einen grauen PKW VW Polo, in dem sie den hinteren rechten Reifen durch einen spitzen Gegenstand aufstachen. Der PKW war am vergangenen Freitag im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 15:40 Uhr in der Hohenzollernstraße/Einmündung Ebertstraße abgeparkt worden und muss in diesem Zeitraum beschädigt worden sein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Ludwigshafen nach Zeugen, welche im genannten Zeitraum Beobachtungen im Bereich der Hohenzollernstraße/Ebertstraße machten. Hinweisgeber können sich direkt mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 (0621-963-2222) in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell