Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am Freitagmorgen, den 11.03.2022, 07:30 Uhr kam es in Ludwigshafen-Mundenheim, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Beide fuhren hintereinander, von der Saarlandstraße kommend über den Schänzeldamm in Richtung Bruchwiesenstraße. Verkehrsbedingt musste die vorausfahrende 26-Jährige abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 18-Jährige konnte, vermutlich aufgrund zu geringem Sicherheitsabstand, nicht mehr anhalten und fuhr auf. Die 26-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden an den beiden PKW beläuft sich auf ca. 1000EUR.

