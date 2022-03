POL-PPRP: 2x Einbruch in Ladengeschäft

Ludwigshafen-Hemshof (ots) - Am Freitagabend, den 11.03.2022 kam es in Ludwigshafen-Hemshof, in der Kanalstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Der Unfallverursacher achtete beim Ausparken nicht auf den Fließverkehr und stieß mit dem PKW eines 29-Jährigen zusammen. Im Zuge der Unfallaufnahme, wurde festgestellt, dass der 29-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

