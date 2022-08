Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falschen Ausweis vorgezeigt

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntag, den 14.08.2022, gegen 02:30 Uhr versuchte eine bisher nicht bekannte Frau mit einem nicht auf sie ausgestellten Ausweis Zutritt zu einer Diskothek in der Marktstraße, Kaiserslautern zu erhalten. Als dies der Security auffiel, lief die Frau weg. Die rechtmäßige 24-jährige Inhaberin des Ausweises, welche sich bereits in der Diskothek befand, forderte in der Folge den einbehaltenden Ausweis von der Security zurück. Sie wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Polizei über den Vorfall bereits informiert wurde. Hieraufhin beleidigte eine 20-jährige Begleiterin der Frau einen Securitymitarbeiter. |PvD

