Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt!

Bild-Infos

Download

Hütschenhausen (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Dienstagmittag im Zeitraum von 14.30 Uhr - 15.00 Uhr am Friedhof im Ortsteil Katzenbach einen Personenwagen beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Der Unbekannte stieß mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die schwarze A-Klasse. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Zurück blieben Schäden an der rechten Fahrzeugseite - sowie rote Lackspuren, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landstuhl, Telefonnummer 06371 805 0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell