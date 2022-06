POL-PDKL: Einbruch in zwei Wochenendhäuser

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Am Sonntagnachmittag wurden bei einem 24-jährigen Autofahrer aus Kaiserslautern im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße "Am Hofacker" drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Die Abgabe einer Urinprobe wurde verweigert bzw. war nicht möglich, so dass kein Drogentest durchgeführt werden konnte. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe ...

