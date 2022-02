Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Ladendieb flüchtet und lässt Fahrrad in Horneburg zurück - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am vergangenen Samstag gegen 12:00 h kam es in Horneburg in der dortigen Rossmann-Filiale in der Straße Burggraben zu einem Ladendiebstahl.

Ein bisher unbekannter, schlanker, ca. 20 Jahre alter Mann mit Afrolook-Frisur und gelber Jacke hatte in dem Markt Parfüm entwendet und war beim Auslösen der Alarmanlage am Ausgang zu Fuß in Richtung Bahnhof geflüchtet.

Der Unbekannte ließ dabei sein vorher mitgebrachtes Fahrrad am Markt zurück. Dieses wurde von der Polizei sichergestellt.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zur Identität des Ladendiebes geben können oder die sonstige sachdienliche Beobachtungen in der Sache gemacht haben.

Sollte jemand hier sein möglicherweise abhandengekommenes Fahrrad wiedererkennen, wird auch dieser gebeten sich mit der Horneburger Polizei unter der Rufnummer 04163-828950 in Verbindung zu setzen.

