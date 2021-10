Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Leichtkraftrad mit zwei leichtverletzten Personen

Karlsruhe (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und hoher Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Germersheimer Straße in Bruchsal.

Nach ersten Ermittlungen übersah ein 62-jähriger Pkw-Fahrer offenbar den von rechts aus dem Zieglerweg kommenden 16-jährigen Leichtkraftradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 16-Jährige und sein Sozius wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt, benötigten jedoch keinen Rettungsdienst.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Paulina Roth, Pressestelle

