POL-PDNR: Presseabschlussmeldung: Brand Transformatorhaus in Mudersbach

Mudersbach (ots) - Aktuell brennt in Mudersbach ein Transformatorhaus, es könnte daher zu Beeinträchtigungen des Stromnetz in der Ortschaft kommen. Die Feuerwehr und die Polizei sind vor Ort. Die Feuerwehren in der Umgebung sind für Notfälle besetzt (Stromnotfälle). Die Ortschaften Mudersbach, Brachbach und Niederschelderhütte dürften betroffen sein. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein PI Betzdorf ...

