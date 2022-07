POL-PDNR: Presseerstmeldung: Brand Transformatorhaus in Mudersbach

Wissen/Sieg (ots) - An einem in der Rathausstraße in Wissen/Sieg abgestellten Pkw, Mercedes-Benz, wurde im Zeitraum vom 12.07.2022 auf den 13.07.2022 ein Kotflügel durch bislang unbekannnte Täter zerkratzt und der Mercedesstern abgebrochen und entwendet. Hinweise auf den/die Täter bitte an die Polizei Betzdorf, 02741-9260 oder die Polizeiwache Wissen, 02742-9350. ...

