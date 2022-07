POL-PDNR: Schrottdiebstahl

Bad Hönningen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten unbekannte Täter in eine Gaststätte der Bad Hönninger Innenstadt einzubrechen. Die Täter schoben zunächst einen Rollladen nach oben und versuchten anschließend ein Fenster am Holzrahmen aufzuhebeln. Hierbei ging die Fensterscheibe zu Bruch, wonach die Täter vermutlich von ihrem Vorhaben abließen. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, ...

