Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Loccumer Straße in Leese, zwei Personen leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Leese (ots)

Leese (ZIE)

Am Montag, 17. Januar 2022, 16.30h, ereignete sich in 31633 Leese, Loccumer Straße ein Verkehrsunfall. Demnach beabsichtigte ein 62jähriger Mann aus Landesbergen mit seinem Pkw die Loccumer Straße vom Bahlweg aus kommend geradeaus zu überqueren. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich von rechts eine 53jährige Frau aus Petershagen mit ihrem Pkw. Ebenfalls befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Lkw auf der Loccumer Straße, der, für den Landesberger von rechts kommend, in den Bahlweg einbiegen wollte. Unklar ist in der weiteren Folge, wie die Petershägerin am genannten Lkw vorbeifuhr. Hierzu existieren zwei Varianten, einmal links und einmal rechts am Lkw vorbei. Im Schluß kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. An beiden Pkw entstand Sachschaden i.H.v. jeweils ca. 5000 Euro. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Stolzenau.

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell