LPI-SLF: Komposter und Gartenzaun gerieten in Brand

Schalkau (ots) - In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag kam es in der Kleingartenanlage "Biberschlag" in Schalkau zu zahlreichen Einbrüchen. Bislang unbekannte Täter brachen in die Gartenlauben ein und entwendeten u.a. Werkzeuge, Kleidung, ein Radio und sogar ein Bajonett. Durch die Tathandlungen verursachten sie auch Sachschäden im mittleren dreistelligen Bereich. Die PI Sonneberg nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise abgeben ...

mehr