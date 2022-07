Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erneuter Einbruch in die Nettequelle

Neuwied (ots)

In der Nacht zum 12.07.2022 (Ausklang Deichstadtfest) rissen unbekannte Täter die Rollladen vor der Gaststätte Nettequelle in der Langendorfer Straße aus der Führung. Durch das entstandene Loch gelang es ihnen das Fenster zu überwinden und einzusteigen. Im Innern brachen sie zwei Spielautomaten auf und flüchteten danach mit der Beute. Wer hat hierzu Beobachtungen gemacht oder anderweitige Erkenntnisse erlangt? Bereits am 26.06.2022 kam es zu einem weiteren Einbruch in diese Gaststätte. Hinweise werden an die Polizei Neuwied erbeten: 02631/878-0

