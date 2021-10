Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Schwerverletzte nach einem Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots)

22. Oktober 2021 | Kreis Stormarn - 21.10.2021 - Trittau

Am 21. Oktober 2021, gegen 14:35 Uhr, kam es in der Kirchenstra0e in Trittau zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Unfallbeteiligte sich schwerverletzten.

Nach derzeitigem Ermittlungstand bog ein 73-jähriger Golf-Fahrer von einer Grundstücksausfahrt auf die Kirchenstraße nach links in Richtung Grönwohld ein. Dabei übersah er einen 58-jährigen Opel Tigra-Fahrer der die Kirchenstraße in Richtung Poststraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Golf- sowie der Tigra-Fahrer zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 12.500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell