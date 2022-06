Kiel (ots) - Die Feuerwehr Kiel war heute Nacht in Kiel Gaarden-Ost im Einsatz. In einem Kleingartengelände in Höhe der Coventry-Halle in der Preetzer Straße brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung. Ein vom Einsatz zurückkehrender Rettungswagen entdeckte das Feuer gegen 03:00 Uhr und alarmierte über die Leitstelle die Kollegen der Feuerwehr. Der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Ost verschaffte sich Zugang ...

