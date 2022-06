Feuerwehr Kiel

FW-Kiel: Brennt Gartenlaube in Kiel-Gaarden

Kiel (ots)

Die Feuerwehr Kiel war heute Nacht in Kiel Gaarden-Ost im Einsatz. In einem Kleingartengelände in Höhe der Coventry-Halle in der Preetzer Straße brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung. Ein vom Einsatz zurückkehrender Rettungswagen entdeckte das Feuer gegen 03:00 Uhr und alarmierte über die Leitstelle die Kollegen der Feuerwehr. Der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Ost verschaffte sich Zugang zum Gelände und begann sofort mit zwei C-Rohren mit der Brandbekämpfung. Mehrere Gasflaschen mussten geborgen werden, ein Übergreifen auf weitere Lauben konnte rechtzeitig verhindert werden. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst für eine Stunde im Einsatz.

