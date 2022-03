Polizei Düren

POL-DN: Vorläufige Festnahme nach Widerstand

Düren (ots)

Nachdem er Polizeibeamte beleidigt, bedroht und mehrfach körperlich angegriffen hatte, wurde ein 20 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen.

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 00:30 Uhr, wurden Beamte der Polizeiwache Düren in die Josef-Schregel-Straße gerufen. Eine Rettungswagenbesatzung, die dort einen jungen Mann medizinisch versorgen wollte, benötigte Unterstützung. Der Mann, der sich aktuell ohne festen Wohnsitz in Düren aufhält, war stark alkoholisiert und pöbelte Passanten an. Als die Beamten einen Atemalkoholtest durchführen wollten und den stark taumelnden Mann dafür am Arm festhielten, ballte dieser die Hand zur Faust, um die Beamten anzugreifen. Der 20-Jährige wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Im weiteren Verlauf wurde der junge Mann immer aggressiver, sowohl auf der Fahrt zur Polizeiwache als auch im Gewahrsam griff er die Beamten immer wieder tätlich an. Im Polizeigewahrsam wurde dem Beschuldigten auch eine Blutprobe entnommen. Neben Körperverletzung wird er sich auch wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

