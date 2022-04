Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Eine Leichtverletzte bei Unfall auf der Bundesstraße 523 (05.04.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Heftig gekracht hat es bei einem Unfall am Dienstag gegen 8 Uhr auf der Bundesstraße 523 zwischen Villingen und Schwenningen. Ein 26-jähriger Mercedes C 220 Fahrer kam aus Richtung Weilersbach und bog an der Einmündung nach links auf die B 523 ab. Dort stieß er mit einer 37-jährigen Autofahrerin zusammen, die mit ihrem Skoda Kodiaq auf der B 523 unterwegs war. Beim Zusammenstoß erlitt die Fahrerin des Skoda leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Der Fahrer des Mercedes und eine Mitfahrerin blieben unverletzt, kamen jedoch vorsorglich zur Beobachtung ebenfalls in ein Krankenhaus. Beide Autos hatten nach dem Unfall nur noch Schrottwert. Den Gesamtsachschaden schätzte die Polizei auf rund 40.000 Euro.

