POL-PDNW: PKW-Fahrer gerät in den Gegenverkehr und flüchtet

Am Samstag, den 03.09.2022 um ca. 18:40 Uhr, befuhren zwei PKW-Führer hintereinander die B 38 zwischen der Mußbacher Landstraße und der Auffahrt zur Bundesautobahn 65. Kurz vor der Abfahrt Haßloch kam ein bis dato unbekannter PKW-Führer auf die Gegenfahrbahn und touchierte die beiden entgegenkommenden Fahrzeuge an deren Fahrerseite. Der Verursacher setzte seine Fahrt nach dem Verkehrsunfall ohne zu stoppen nach Neustadt fort. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 5500 Euro. Zum Glück wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. Es ist lediglich bekannt, dass der Verkehrsunfallflüchtige einen grauen PKW geführt haben soll.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Neustadt/W. melden. Tel.: 06321 8540 / E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de Quirin, POK

