POL-STD: Nach Schützenfestbesuch von drei Personen angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots) - 1. Bereits in der vergangenen Montagnacht wurde ein Wohnmobil in Ahlerstedt entwendet (wir berichteten). Nun haben bisher unbekannte Diebe erneut Wohnmobile in der Samtgemeinde Harsefeld entwendet. Von Dienstagabend, 19 h, bis zum Mittwochmittag haben sie in Bargstedt ein Grundstück in der Straße Zum ...

mehr