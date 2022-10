Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Ladendiebe verletzen 84-Jährige

Gelsenkirchen (ots)

Auf ihrer Flucht bei einem Ladendiebstahl in Buer haben zwei jugendliche Täter am Donnerstagvormittag, 20. Oktober 2022, eine Zeugin verletzt. Gegen 10.30 Uhr hatten die beiden Unbekannten versucht, ein Geschäft am Altmarkt mit gestohlener Ware zu verlassen. Dabei stellte sich ihnen eine 84-jährige Kundin in den Weg. Einer der Täter stieß die Gelsenkirchenerin um, die stürzte und dabei leicht verletzt wurde. Anschließend flüchteten die Jugendlichen in unbekannte Richtung. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Seniorin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die beiden Gesuchten sind etwa 14 bis 16 Jahre alt, circa 1,60 bis 1,70 Meter groß und hatten blonde Haare. Einer der Täter trug eine blaue Winterjacke. Wer war Zeuge? Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell