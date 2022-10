Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falsche Telekom-Mitarbeiter erlangen Beute - seien Sie achtsam

Gelsenkirchen (ots)

Eine 82-jährige Frau wurde am Donnerstag, 20. Oktober 2022, gegen 9.30 Uhr in Hassel von zwei falschen Telekom-Mitarbeitern bestohlen. Die Betrüger suchten die Gelsenkirchenerin an ihrer Anschrift in der Bergmannsglückstraße auf und gaben sich als Mitarbeiter einer großen Telekommunikationsfirma aus, die technische Vorrichtungen im Haus der 82-Jährigen überprüfen wollten. Während ein Unbekannter die Frau in ein Gespräch verwickelte, verschwand der zweite Unbekannte aus ihrem Sichtfeld. Nach der vermeintlichen Kontrolle verließen die beiden Tatverdächtigen das Haus. Erst im Nachhinein fiel der Gelsenkirchenerin auf, dass diverse Schmuckstücke entwendet wurden und sie erstattete Anzeige. Beide Unbekannte waren männlich und trugen Mäntel. Einer der beiden war groß und schlank. Der zweite Tatverdächtige war klein und trug die Haare seitlich im Gesicht. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Auffälliges in der Bergmannsglückstraße beobachtet haben oder die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 12 unter der 0209 365 7212 oder bei der Kriminalwache unter der 0209 365 8240 zu melden. Die Polizei Gelsenkirchen rät weiterhin, bei unbekannten Personen grundsätzlich misstrauisch zu sein. Lassen Sie sich immer die Identität von allen unbekannten Personen bestätigen und gestatten sie keinen Unbekannten Zutritt. Klären Sie Eltern, Großeltern, Nachbarn und Bekannte über diese Betrugsmaschen auf, um den Tätern keine Chance zu geben! Alarmieren Sie im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110 und erstatten Sie Anzeige!

