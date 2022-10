Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Illegales "Gras" im Wald gefunden/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Mitarbeiter der Stadt Gelsenkirchen haben am Dienstag, 18. Oktober 2022, in einem Waldstück nördlich der Münsterstraße im Stadtteil Resser Mark durch Zufall mehrere Cannabispflanzen gefunden und die Polizei gerufen. Der oder die tatverdächtigen "Gärtner" hatten dazu mehrere Bäume gerodet. Zudem wurden Wasserflaschen zum Gießen und Schädlingsbekämpfungsmittel gefunden, um den Pflanzen ein gutes Wachstum zu ermöglichen. Die Beamten ernteten die Pflanzen ab und fertigten eine Anzeige wegen des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Anbau machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13/14 unter der Telefonnummer 0209 365 7311 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell