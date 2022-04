Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Versuchter räuberischer Diebstahl zum Nachteil von Jugendlichen

Ludwigsburg (ots)

Mit Worten und Waffen wurden am Samstagabend gegen 22:30 Uhr fünf Jugendliche in Asperg bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Die fünf Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren waren in Asperg unterwegs und wollten sich am so genannten "Kleinen Aspergle" treffen. Zwei von ihnen trafen dort vor den anderen ein und wurden von vier maskierten jungen Männern angesprochen und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Mindestens einer der Täter sei mit einem Schlagstock bewaffnet gewesen. Zwei von ihnen trugen Bauchtaschen und alle waren mit Schlauchschals, die über das Gesicht gezogen waren, maskiert. Als die Geschädigten angaben, weder Geld noch Wertgegenstände dabei zu haben, nahmen die Täter sich vier Bierflaschen, die die Jugendlichen dabei hatten, und gingen. Kurz darauf und nicht weit vom ersten Tatort entfernt, nahe der Friedrich-Hölderlin-Schule, trafen die drei anderen der Gruppe ebenfalls auf die vier Täter. Diese packten die drei neuen Opfer am Kragen, forderten abermals die Herausgabe von Geld und durchsuchten deren Jackentaschen sowie Rucksäcke. Nachdem sie auch hier nicht fündig wurden, nahmen sie weitere vier Flaschen Bier und gingen weiter. Im Zuge der polizeilichen Anzeigenaufnahme vor Ort konnten zwei 16 und 17 Jahre alte Tatverdächtige zunächst vorläufig festgenommen werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden beide auf freien Fuß entlassen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter Tel. 0800 1100225 entgegengenommen.

