POL-LB: Freiberg - Heutingsheim: 36-jähriger Randalierer beschäftigt die Polizei

Ludwigsburg (ots)

Gleich drei Mal randalierte am Samstagabend ein 36 Jahre alter Mann in Heutingsheim und verursachte hierdurch einen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 550 Euro. Gegen 20:30 Uhr erschien der Mann am Nachtschalter einer Apotheke in der Stuttgarter Straße. Gegenüber dem Apotheker, der die Klappe des Schalters öffnete, verhielt sich der 36-Jährige sofort aggressiv und schlug gegen die Scheibe. Kurz darauf flüchtete der Mann. Eine halbe Stunde später randalierte er dann an einer Haustür in der Keplerstraße. Er trat ohne ersichtlichen Grund gegen die Tür und konnte kurz darauf von der Polizei gestellt und zum Polizeirevier Marbach am Neckar gebracht werden. Dort hielt der unter Alkoholeinfluss stehende Mann sich zunächst im Vorraum der Dienststelle auf und trat dort gegen eine Wand, die ebenfalls leicht beschädigt wurde. Hierauf sollte er für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen werden. Im weiteren Verlauf leistete er erheblichen Widerstand gegen jegliche weitere Maßnahme. Durch seine heftige Gegenwehr erlitt er eine Verletzung, die in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Der Rettungsdienst wurde aufgrund dessen ebenfalls hinzugezogen. Der 36-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

