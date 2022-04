Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld - Prevorst: Sperrmüllcontainer gerät in Brand

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr musste am Samstag gegen 22:15 Uhr mit sieben Fahrzeugen und 60 Wehrkräften in die Hohlgasse in Prevorst ausrücken, nachdem ein brennender Sperrmüllcontainer gemeldet worden war. Da sich der Container, in dem sich auch Elektrogeräte befanden, sehr nahe einer Hauswand befand, forderte die Feuerwehr ein Spezialfahrzeug an, um den Container aus dem Gefahrenbereich ziehen zu können. Der Brand, dessen Ursache bislang unklar ist, konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Der Polizeiposten Großbottwar ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07148 1625-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell