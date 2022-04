Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: 62-Jähriger randaliert in eigener Wohnung

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation randalierte ein 62-jähriger Mann am Sonntagmittag, gegen 12.35 Uhr, in Bondorf in seiner Wohnung. Den alarmierten Beamten des Polizeireviers Herrenberg gelang es im Zuge ihres Einsatzes auch nur kurzzeitig mit dem Mann ein Gespräch aufzubauen. Der 62-Jährige, dem aufgrund seiner Aggressivität Handschließen angelegt werden mussten, setzte sich heftig zur Wehr, trat nach den Polizistinnen und Polizisten und versuchte diese zu kneifen. Sie mussten den Mann letztlich zum Streifenwagen tragen, da er selbst nicht gehen wollte und sich mehrfach fallen ließ. Hierbei schrie er darüber hinaus laut umher. Der 62-Jährige wurde im weiteren Verlauf in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Er muss mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

