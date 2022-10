Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Dieb verletzt Supermarktmitarbeiter - Polizei fasst Tatverdächtigen

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einer Supermarktfiliale in der Altstadt hat die Polizei am Dienstag, 18. Oktober 2022, einen Mann vorläufig festgenommen. Der 33-Jährige hatte gegen 14.45 Uhr versucht, das Geschäft an der Klosterstraße mit Waren zu verlassen, ohne diese zu bezahlen. Als er daraufhin von einem Mitarbeiter der Filiale angesprochen wurde, schubste und schlug er diesen und flüchtete anschließend. Alarmierte Polizeibeamte fassten den Tatverdächtigen kurz darauf und nahmen ihn vorläufig fest. Gegen den Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland bestand zudem ein offener Haftbefehl. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest fiel positiv aus. Die Staatsanwaltschaft Essen stellte beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehls für den 33-Jährigen. Der Mann soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell