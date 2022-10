Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeibeamte stoppen Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen hat am Dienstag, 18. Oktober 2022, mehrere Personen gestoppt, die unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen am Steuer saßen. Bereits um 0.50 Uhr hielten die Beamten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 44 Jahre alten Mann an. Da sie unmittelbar Anzeichen für den Konsum von Alkohol wahrnahmen und ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest positiv war, untersagten sie dem Mann die Weiterfahrt und brachten ihn zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er vor Ort eine Sicherheitsleistung erbringen. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle um 10 Uhr fiel den Beamten ein Mofafahrer auf der Wilhelmstraße in Erle auf. Der 34 Jahre alter Fahrer gab zu, keine Fahrerlaubnis zu besitzen und dass sein Fahrzeug technisch verändert sei. Zudem sagte er, regelmäßig Alkohol und Drogen zu konsumieren. Einen freiwilligen Vortest lehnte er ab, da dieser ohnehin positiv ausfallen würde. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und brachten ihn zur Wache, wo ihm eine ärztliche Blutprobe entnommen wurde. Bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls an der Ecke Kurt-Schumacher/Grenzstraße in Schalke um 16.06 Uhr stellten die Beamten bei einem Beteiligten fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Auf den Konsum von Rauschmitteln angesprochen, gab der 29 Jahre alte Mitsubishi-Fahrer zu, regelmäßig Drogen zu konsumieren. Ein freiwillig durchgeführter Vortest war positiv, sodass die Beamten ihn mit zur Wache nahmen, um eine Blutprobe durch eine Ärztin entnehmen zu lassen. Das Fahren von Kraftfahrzeugen wurde ihm bis auf Weiteres untersagt. Drogen und Alkohol am Steuer sind eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer. Die Polizei kontrolliert regelmäßig und schreibt Anzeigen gegen Betroffene.

