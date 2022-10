Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub mit Schusswaffe in Scholven

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht einen unbekannten Mann, der gestern, 17. Oktober 2022, 21 Uhr, einen Lebensmitteldiscounter an der Taubenstraße in Scholven beraubt hat. Der Tatverdächtige kam mit einem Revolver in das Geschäft, bedrohte eine Angestellte an der Kasse und forderte Bargeld. Als die 19-Jährige dem Tatverdächtigen das Geld ausgehändigt hatte, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Der Tatverdächtige ist nach übereinstimmenden Zeugenaussagen etwa 1,80 Meter groß und schlank, hat blaue Augen und blonde Haare. Er trug eine schwarze Sturmhaube mit Löchern im Bereich der Augen und des Mundes, eine helle Jeans und ein langärmeliges, dunkles Oberteil mit Kapuze und schwarze Gummihandschuhe. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

