Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raubdelikt in Buer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Samstag, 15. Oktober 2022, zwei 13-Jährige beraubt und verletzt. Gegen 16:15 Uhr bedrängte die dreiköpfige Gruppe die Gelsenkirchener zunächst auf der Springestraße. Hier wurden die Kinder aufgefordert ihre Taschen zu leeren. Als ein ca. 30 jähriger Zeuge verbal auf die Gruppe einwirkte und damit drohte, die Polizei zu rufen, ließ die Gruppe zunächst von den Kindern ab. Später wurden die beiden Geschädigten durch die Tätergruppe am Busbahnhof in Buer erneut angetroffen. Hier wurden sie mit Schlägen und Tritten körperlich angegriffen und deren Einkäufe entwendet. Im Anschluss entfernten sich die Täter in Richtung Innenstadt. Die Geschädigten suchten die Polizeiwache Buer auf und erstatteten hier Strafanzeige. Daraufhin eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

männlich, südeuropäisches Erscheinungsbild, augenscheinliches Alter zwischen 14 und 16 Jahre, alle zwischen 165-175 cm groß, schwarze Haare

1. blaues Oberteil, schlanke Statur, Cap 2. rotes T-Shirt oder Trikot, kräftige Statur, Cap 3. graues Oberteil, kräftige Statur

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Entsprechende Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell