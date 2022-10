Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizisten im Einsatz mit Glas beworfen - Strafverfahren gegen 33-Jährige

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem sich eine Frau am Donnerstag, 13. Oktober 2022, in einen Polizeieinsatz in Buer eingemischt und die Einsatzkräfte angegangen hat, ist sie vorläufig festgenommen worden. Die 33-Jährige störte gegen 22.35 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle der Beamten an der Nienhofstraße von ihrem Balkon aus als Unbeteiligte mit fremdenfeindlichen Rufen und Beleidigungen. Der Aufforderung, dies zu unterlassen, kam die Frau nicht nach. Schließlich wurde ein Glas in Richtung der Beamten geworfen, das einen Streifenwagen traf und beschädigte. Von den Glassplittern wurden auch die Beamten getroffen, aber nicht verletzt. Daraufhin suchten die Polizisten die Frau in ihrer Wohnung auf und nahmen sie zur Identitätsfeststellung vorläufig fest, da sie sich nicht ausweisen konnte. In ihrer Wohnung fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel, die sie sicherstellten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. Die Gelsenkirchenerin erwartet nun ein Strafverfahren.

