POL-GE: Jugendlicher in Horst beraubt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Eine Gruppe unbekannter Jugendlicher hat am Mittwoch, 12. Oktober 2022, einen 17-Jährigen in Horst beraubt und verletzt. Gegen 23 Uhr bedrängte die vier- bis siebenköpfige Gruppe den Gelsenkirchener an der Industriestraße in Höhe der Propst-Wenker-Straße. Die Unbekannten schlugen und traten den Jugendlichen und entwendeten ihm sein Mobiltelefon, kabellose Kopfhörer und das Portemonnaie. Anschließend flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, sich zu melden. Die Gesuchten sind männlich und etwa 15 bis 16 Jahre alt. Zwei der Täter hatten eine dunkle Hautfarbe. Alle Räuber trugen dunkle Kleidung mit Kapuzen. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

