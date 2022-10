Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falsche Telekom-Mitarbeiter in Buer

Gelsenkirchen (ots)

Betrüger haben eine Frau in Buer am Donnerstag, 13. Oktober 2022, um Schmuck und Bargeld gebracht. Gegen 10.15 Uhr schellte es an der Tür der 74-Jährigen. Zwei männlichen Personen gaben sich als Telekom-Mitarbeiter aus und verschafften sich unter dem Vorwand, neue Kabel für ein besseres Fernsehbild verlegen zu wollen, Zutritt zur Wohnung und den Kellerräumen. In einem unbeobachteten Moment entwendeten die Unbekannten Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute wieder aus der Haustür.

Eine der Personen war circa 1,80 Meter groß, hatte einen Bart und trug einen schwarzen Mantel.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Auffälliges im Gebiet zwischen Lindenstraße, Ostring und Westerholter Straße beobachtet haben oder die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 12 unter der 0209 365 7212 oder bei der Kriminalwache unter der 0209 365 8240 zu melden.

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, keine Fremden in Ihre Wohnung zu lassen, mit denen Sie nicht auch vorher einen genauen Termin vereinbart haben. Holen Sie sich Nachbarn dazu, wenn Sie unsicher sind oder wählen Sie im Zweifel den Notruf unter der 110.

