POL-PDPS: Unfall unter Drogeneinfluss; hoher Sachschaden

Zweibrücken (ots) - In der Zeit von Dienstag, 28.06.2022, 20:30h bis Mittwoch dem 29.06.2022, gegen 16:30h, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen Mercedes der -C- Klasse, welcher in der Poststraße, in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs, geparkt war, und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Beschädigungen an dem Mercedes ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken ...

