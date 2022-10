Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Brennendes Auto in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem am Sonntagabend, 16. Oktober 2022, ein Auto in Bulmke-Hüllen gebrannt hat, bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen hatten der Polizei gegen 20.50 Uhr gemeldet, dass ein Wagen an der Hammerschmidtstraße in Flammen aufgegangen war. Kurz darauf hätten sie eine verdächtige Person beobachtet, die sich über die Bulmker Straße vom Tatort entfernt habe. Diese sei dunkel gekleidet und übergewichtig gewesen. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Hinweise zu dem Brandgeschehen und den Tätern nehmen das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0209 365 7110 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegen.

