Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Hinweise erbeten

Sinzheim (ots)

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer kollidierte am Dienstag auf der K3731 von Hügelsheim kommend in Fahrtrichtung Kartung mit einer 31-jährigen Audi-Fahrerin, die in die Hardtwaldstraße abbiegen wollte. Gegen 21:30 Uhr fuhr der Unbekannte offenbar ungebremst und mit erhöhter Geschwindigkeit in die hintere rechte Fahrzeugseite der jungen Frau, die sich gerade mitten im Abbiegevorgang befand. Unmittelbar darauf soll der mutmaßliche Unfallverursacher die Unfallstelle unerlaubt verlassen haben und über einen Feldweg davongefahren sein. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug blieb erfolglos. Die Fahrerin und ihre 4-jährige Tochter blieben glücklicherweise unverletzt. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Zeugen konnten einige Ziffern des Kennzeichens sowie bestimmte Merkmale des Fahrzeugs mitteilen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten diverse Kunststoffteile und Splitter aufgefunden werden, anhand derer sich der Fahrzeugtyp Peugeot 106 identifizieren ließ. Der Fahrer des Wagens wird als ein circa 25 bis 30-jähriger junger Mann mit kurzen bräunlichen Haaren und normaler Statur beschrieben. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte unter der Telefonnummer 07221 680-460 an die Beamten der Verkehrspolizei Baden-Baden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell