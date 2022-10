POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger

Gelsenkirchen (ots) - Nachdem sich eine Frau am Donnerstag, 13. Oktober 2022, in einen Polizeieinsatz in Buer eingemischt und die Einsatzkräfte angegangen hat, ist sie vorläufig festgenommen worden. Die 33-Jährige störte gegen 22.35 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle der Beamten an der Nienhofstraße von ihrem Balkon aus als Unbeteiligte mit fremdenfeindlichen ...

mehr