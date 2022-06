Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) Zeugenaufruf aufgrund Straßenverkehrsgefährdung (10.06.2022)

Konstanz (ots)

Am Freitag gegen 18:20 Uhr fuhr der Fahrer eines Pkw Audi A5 Sportback Farbe Grau auf der Westtangente von Dettingen kommend in Richtung Reichenaustraße. Auf der engen und unübersichtlichen Strecke habe der Fahrer des Audi mehrfach rücksichtslos überholt, so dass mehrere Verkehrsteilnehmer nur durch Ausweichen und durch Gefahrenbremsungen einen Zusammenstoß vermeiden konnten. Die Polizei hat aufgrund der aggressiven und riskanten Fahrweise Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Nun werden weitere Zeugen und Geschädigte gesucht, welche die rücksichtslose Fahrt des Audi beobachtet haben bzw. ebenfalls gefährdet wurden. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531 995 0 erbeten.

